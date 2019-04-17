В Казани обманутых дольщиков четвертого дома на улице Четаева пригласили провести там субботник

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-17T18:54:05+03:00

Около него уже завершили благоустройство территории

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На выездном совещании зам руководителя Исполкома Казани Азата Нигматзянова и обманутых дольщиков четвертого дома на улице Четаева было объявлено, что на прилегающей к нему территории завершены работы по благосутройству.

В частности, там все же пришлось уложить верхний слой асфальта. На этом настояли специалисты Гостройнадзора Татарстана. К слову, дому уже присвоен почтовый адрес: улица Четаева, 14.

Чтобы его окончательно сдать осталось решить два момента: сделать врезку водовода для закольцовки сетей, к этой работе уже приступили, и получение акта допуска по сетям электроснабжения.

На встрече с дольщиками Нигматзянов предложил им также обустроить территорию дома в рамках общегородского субботника, который пройдет 20 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU