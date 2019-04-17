В Татарстане русский народный праздник «Каравон-2019» пройдет 25 мая

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-17T18:19:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в эту среду, 17 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о проведении в селе Нникольское Лаишевского района республики русского народного праздника «Каравон-2019».

Он пройдет 25 мая. Это дата выпадает на субботу. Также, согласно подписанному главой региона документу, Кабмину Татарстана и местному Минкульту поручено оказать содействие в подготовке праздника.

Отметим, что в последние года «Каровон» собирает в селе Никольское до 25 тысяч человек. В том числе, на него приезжают из заграницы.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU