2019-04-17T18:35:06+03:00
Общество

По инициативе мэра Нижнекамска в городе пройдет праздник улицы 50 лет Октября.

Его проведут 24 апреля [схема]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии НижнекамскаФото: пресс-служба мэрии Нижнекамска
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В следующую среду, 24 апреля, жителей Нижнекамска приглашают на праздник улицы 50 лет Октября. Народные гуляния в рамках муниципального проекта «Улицы моего города» инициировал мэр город Айдар Метшин.

Праздник начнется в 14.00 с короткой торжественной линейки у Вечного огня, на которой выступят первостроители, создатели монумента Победы, а также жители Нижнекамска, которые когда-то привезли в город священный огонь с Мамаева кургана.

В это же время на улице заработают несколько площадок для разных возрастов. В частности, на крыльце Дома народного творчества пройдет мини-концерт хора ветеранов, ансамблей «Забавушка» и «Яшьлек», а также молодежных групп.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

На площади Лемаева будет представлена летопись микрорайона, уникальная фотовыставка, экспозиции и мастер-классы по рукоделию. Здесь же пройдут конкурс рисунков для детей.

В 15.30 пройдет финальный митинг у бюста Николая Лемаева. После, в кинотеатре «Джалиль» состоится бесплатный показ советского фильма «Высота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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