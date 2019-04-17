В Чувашии на трассе М-7 фура сбила "Газель" дорожников: пострадали четыре человека
Авария с участием грузовика "Volvo" и "Газели" произошла 17 апреля, в среду, примерно в 11.40 на 698 километре федеральной автодороги М-7 "Москва-Уфа" в районе Урмарского поворота.
Там в припаркованный на обочине автомобиль дорожных служб и врезалась фура. От удара "Газель" отбросило в кювет.
Перед последней в момент аварии стояли двое рабочих, они получили травмы и были доставлены в больницу с места происшествия. Травмы различной степени тяжести также получили и оба водителя.
Фото: МВД Чувашии
- На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель фуры "Volvo" не справился с управлением.
Фото: МВД Чувашии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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