В июне из аэропорта Казани пассажиров в Геленджик начнут перевозить на самолетах Bombardier CRJ-200

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-17T14:41:38+03:00

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Стало известно, что, начиная с 20 июня и до 21 сентября 2019 года, на регулярной основе из аэропорта Казани пассажиров будут перевозить в город-курорт Геленджик на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200.

Так, вылеты этого прямого рейса будут осуществляться по субботам.

Так, отправление из воздушной гавани столицы Татарстана намечено на 6.15, прибытие в Геленджик - в 8.45. Обратно самолет отправиться в 16.50. В Казани он приземлиться в 19.10. Время в пути составит более 2 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU