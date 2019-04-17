2019-04-17T14:41:38+03:00
Туризм

В июне из аэропорта Казани пассажиров в Геленджик начнут перевозить на самолетах Bombardier CRJ-200

Вылеты будут осуществляться по субботам
Олег ЛУГОВОЙ
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Прямой авиарейс заработает с 20 июня 2019 года.Прямой авиарейс заработает с 20 июня 2019 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что, начиная с 20 июня и до 21 сентября 2019 года, на регулярной основе из аэропорта Казани пассажиров будут перевозить в город-курорт Геленджик на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200.

Так, вылеты этого прямого рейса будут осуществляться по субботам.

Так, отправление из воздушной гавани столицы Татарстана намечено на 6.15, прибытие в Геленджик - в 8.45. Обратно самолет отправиться в 16.50. В Казани он приземлиться в 19.10. Время в пути составит более 2 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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