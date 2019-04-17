В Татарстане экс-работника почты за хищение более полумиллиона рублей приговорили к условному сроку
В Зеленодольске 47-летнюю экс-работника почтового отделения признали виновной в присвоение, с использованием служебного положения, в крупном размере.
Так, с мая по сентябрь прошлого года, работая на почте, женщина похитила товарно-материальные ценности и деньги на общую сумму более полумиллиона рублей. Всем присвоенным она распорядилась по своему усмотрению.
- Подсудимая свою вину полностью признала. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана. Данное решение суда пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU