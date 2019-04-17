3,5 года колонии строгого режима получил казанец за ограбление разносчика пиццы

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-17T19:03:32+03:00

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28-летнего жителя Казани признали виновным в разбое.

Как было установлено в суде, 20 ноября прошлого года, находясь у себя дома в поселке Дербышки, парень заказал доставку пиццы и роллов. Всего на две тысячи рублей.

Когда прибыл курьер, осужденный вместо того, чтобы все оплатить, начал угрожать расправой. В итоге он забрал всю еду, не отдав ни копейки.

- Свою вину житель Казани так и не признал. Но при этом полностью возместил причиненный ущерб. Так как это ограбление было сочтено опасным рецидивом, его приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU