Прокуратура заставила обанкротившуюся обувную фабрику «Спартак» выплатить 31 миллион рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-17T15:55:31+03:00

Эти деньги люди не получили за период с мая по сентябрь 2018 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Еще в апреле прошлого года казанская обувная фабрика «Спартак» была признана банкротом. При этом на предприятии не спешили выдать своим работникам зарплату. Долг перед 431 сотрудником превысил сумму в 31 миллион рублей. Эти деньги люди не получили за период с мая по сентябрь 2018 года. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

- В ходе дальнейшей проверки была установлена дебиторская задолженность перед указанным предприятием. По результатам работы с контрагентами удалось добиться возврата денежных средств. После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников предприятия восстановлены - долг по оплате труда им выплачен в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU