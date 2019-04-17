2019-04-17T15:02:34+03:00
Спорт

"Мы люди, а не машины": американец Андерсон решил покинуть "Зенит" после семи лет в Казани

Волейболист с нового сезона будет выступать за итальянскую "Модену"
Владимир КРУПСКИЙ
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Мэтью Андерсон завоевал в составе "Зенита"18 трофеев.Мэтью Андерсон завоевал в составе "Зенита"18 трофеев.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский "Зенит" понес ощутимую потерю в составе. Так, о решении покинуть казанский клуб заявил американский легионер Мэтью Андерсон. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме. Рассказал американец и о том, где продолжит карьеру. Его новой командой станет итальянская "Модена". Андерсон отыграл за "Зенит"семь лет, завоевав в общей сложности 18 трофеев.

- Когда я только сюда приехал, я и подумать не мог, что проведу здесь семь лет. Но каждое следующее решение остаться в Казани еще на год было правильным для моей карьеры в целом. Мы в первую очередь люди, а не машины. Сейчас каждый человек управляет своей машиной, которая называется "жизнь". Мое решение покинуть "Зенит" - в первую очередь ради волейбола. Второе - это моя жизнь в целом. Да, честно скажу, что моим друзьям и родственникам будет проще приезжать ко мне в Италию. Я уже думал о том, чтобы уехать из Казани пару лет назад, но тогда я не был готов сделать этот шаг. Сейчас я понимаю, что накопил богатый опыт. И я считаю, что сейчас это правильное решение для меня. - цитирует американского волейболиста пресс-служба "Зенита".

ИСТОЧНИК KP.RU

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