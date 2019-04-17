2019-04-17T19:32:36+03:00
Общество

Глава Минкульта Чувашии лишился заместителя по делам национальностей и архивного дела

Анатолий Тимофеев освобожден от должности распоряжением премьер-министра республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства культуры ЧувашииФото: пресс-служба министерства культуры Чувашии
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Стало известно, что в Чувашии от своей должности был освобожден заместитель министра культуры региона по делам национальностей и архивного дела. Соответствующее распоряжение появилось на портале органов власти республики.

Известно, что Анатолий Тимофеев проработал в указанной должности всего два года. В его обязанности входило курирование отдела профессионального искусства, образования и народного творчества и отдела охраны объектов культурного наследия.

В итоге у главы Минкульта Чувашии остался всего один заместитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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