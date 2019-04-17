Глава Минкульта Чувашии лишился заместителя по делам национальностей и архивного дела
Стало известно, что в Чувашии от своей должности был освобожден заместитель министра культуры региона по делам национальностей и архивного дела. Соответствующее распоряжение появилось на портале органов власти республики.
Известно, что Анатолий Тимофеев проработал в указанной должности всего два года. В его обязанности входило курирование отдела профессионального искусства, образования и народного творчества и отдела охраны объектов культурного наследия.
В итоге у главы Минкульта Чувашии остался всего один заместитель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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