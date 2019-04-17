В Казани пивной бар «Хмельнофф - клуб любителей пенного» на улице Ломжинская закрыли из-за продуктов непонятного происхождения

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-17T17:01:27+03:00

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В Казани на 30 суток приостановлена деятельность пивного бара «Хмельнофф - клуб любителей пенного» на улице Ломжинская. Об этом сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

В феврале текущего года ведомство уже наведывалось в это заведение после жалоб граждан. В ходе проверки были выявлены нарушения технических и санитарно-эпидемиологических требований. Тогда бар был оштрафован на общую сумму 23 тысячи рублей и закрыт на 30 суток. По истечению данного времени не все нарушения были устранены.

В частности, у хозяина бара отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность реализуемых продуктов, отсутствовал отдельный туалет для работников заведения, а продукты вносились в бар через вход для посетителей. Кроме этого, в баре не проводилась мойка и дезинфекция систем розлива пива. В связи с этим, бар вновь закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU