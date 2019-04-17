2019-04-17T13:08:22+03:00
Происшествия

В Чебоксарах горел Хевешский рынок

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В столице Чувашии в среду, 17 апреля, в 4.00 начался пожар в одном из павильонов торгового комплекса "Хевешский", который расположен по Гаражному проезду. Пожар первым обнаружил сторож, он и вызвал сотрудников МЧС Чувашии.

Огонь распространялся быстро, и к приезду пожарных загорелся уже второй павильон. В ликвидации возгорания участвовали шесть автоцистерн с водой.

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В Чебоксарах горел Хевешский рынок.

В результате пламя уничтожило два торговых павильона, стоявших рядом, а также повредил внутреннюю отделку соседних трех торговых точек.

- В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют эксперты испытательной пожарной лаборатории, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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