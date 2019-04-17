2019-04-17T13:26:52+03:00
Туризм

На смотровую площадку Центра семьи «Казан» туристов начнут пускать с 21 апреля

Она будет открыта для посещений со среды по воскресенье
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
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Стало известно, когда в главном ЗАГСе столице Татарстана – Центре семьи «Казан», для посещения откроют смотровую площадку.

Так, жители и гости Казани смогут начать любоваться видами город с высоты в 32 метра уже с 21 апреля, то есть с этого воскресенья.

Стоимость посещения 100 рублей с человека, детям, чей рост ниже 122 сантиметров, вход бесплатный. При этом стоит учесть, что подъем наверх осуществляется по лестнице.

Время посещения со среды по воскресенье - с 10.00 до 19.00. Понедельник, вторник - выходные дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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