2019-04-17T13:55:01+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в троллейбусе нашли мальчика, который не помнил, где живет

Полицейские помогли юному "путешественнику" воссоединится с родителями [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 апреля, один за одним жители Чебоксар пересылали друг другу сообщение о том, что в отделе полиции находится мальчик, который не помнит, где живет.

Оказалось, что ребенка заметили на конечной остановке водитель и кондуктор троллейбуса. Взрослых рядом с ним не было, и мальчика передали полицейским.

Там его опросили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, и он сказал, что его зовут Саша, маму - Татьяна. Вспомнил даже имя учительницы в школе, но свой адрес назвать не смог, как и телефон родителей.

Вот последних и начали искать через соцсети.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Оказалось, что мальчика из школы после уроков забрал дедушка. Но шустрый первоклассник сумел убежать от него и поехал кататься на троллейбусе. Дедушка заметил это не сразу, а когда понял, что ребенка рядом с ним нет, то тут же сообщил о пропаже матери.

- Мальчик из нормальной благополучной семьи, его передали матери, сейчас с ним все хорошо, - сообщили в УМВД Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На смотровую площадку Центра семьи «Казан» туристов начнут пускать с 21 апреля
В Чебоксарах горел Хевешский рынок
Жителей Казани приглашают на всеобщий субботник в парк имени Горького
Жительница Татарстана засудила ООО «Хадж-Фонд» за несостоявшееся паломничество в Мекку
Президенту Татарстана представили концепцию развития исторического центра Казани
Два поезда из Казани временно изменят свое расписание
Житель Марий Эл по пьяни угнал соседскую легковушку и врезался в дерево, пострадали два человека
В Чебоксарах с любительницы интимного селфи потребовали деньги
В Казани во время пожара мужчина получил ожоги тела на площади 15%
Госавтоинспекторы Татарстана взялись за блогеров за рулем
В Казани проводится конкурс "Безопасное колесо-2019"
В Татарстане на ремонт закрывается железнодорожный переезд в Свияжске
ВТБ в Татарстане выдал первые кредиты по обновленной программе поддержки МСП
В Чебоксарском аэропорту из-за скандала с экипажем самолета с рейся сняли многодетную семью
В 2019 году в Марий Эл высадят новый лес на площади 1 450 гектар
Житель Чебоксар через час после встречи с гаишниками умудрился попасться пьяным за рулем
В Татарстанской митрополии объяснили, как будет проводиться сбор денег на восстановление Собора Парижской Богоматери
Жительницу Йошкар-Олы могут лишить свободы из-за кофе
Премьер-министр Татарстана Алесей Песошин встретился с «аварийщиками» Зеленодольска
22 апреля в Набережных Челнах временно отключат телевещание
В Чувашии медики "скорых" будут выезжать к пациентам с видеокамерами
В Казани экс-бухгалтер ЖСК «Волга-27», похитившая 6,3 миллиона рублей, отделалась условным сроком