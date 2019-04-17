В Чебоксарах в троллейбусе нашли мальчика, который не помнил, где живет
В понедельник, 15 апреля, один за одним жители Чебоксар пересылали друг другу сообщение о том, что в отделе полиции находится мальчик, который не помнит, где живет.
Оказалось, что ребенка заметили на конечной остановке водитель и кондуктор троллейбуса. Взрослых рядом с ним не было, и мальчика передали полицейским.
Там его опросили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, и он сказал, что его зовут Саша, маму - Татьяна. Вспомнил даже имя учительницы в школе, но свой адрес назвать не смог, как и телефон родителей.
Вот последних и начали искать через соцсети.
Фото: соцсети
Оказалось, что мальчика из школы после уроков забрал дедушка. Но шустрый первоклассник сумел убежать от него и поехал кататься на троллейбусе. Дедушка заметил это не сразу, а когда понял, что ребенка рядом с ним нет, то тут же сообщил о пропаже матери.
- Мальчик из нормальной благополучной семьи, его передали матери, сейчас с ним все хорошо, - сообщили в УМВД Чебоксар.
ИСТОЧНИК KP.RU
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