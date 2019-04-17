Жителей Казани приглашают на всеобщий субботник в парк имени Горького

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-17T12:48:56+03:00

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27 апреля в казанском парке культуры и отдыха имени Горького пройдет всеобщий субботник. Его начало запланировано на 10.00. Весь необходимый инвентарь для уборки предоставят организаторы.

Особенностью субботника станет раздельный сбор мусора. Кроме того, на мероприятии все желающие смогут посадить саженцы кустов боярышника.

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ИСТОЧНИК KP.RU