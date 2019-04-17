2019-04-17T12:48:56+03:00
Общество

Жителей Казани приглашают на всеобщий субботник в парк имени Горького

Его особенностью станет раздельный сбор мусора
Алина ГАБДУЛИНА
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Начало субботника запланировано на 10.00Начало субботника запланировано на 10.00
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27 апреля в казанском парке культуры и отдыха имени Горького пройдет всеобщий субботник. Его начало запланировано на 10.00. Весь необходимый инвентарь для уборки предоставят организаторы.

Особенностью субботника станет раздельный сбор мусора. Кроме того, на мероприятии все желающие смогут посадить саженцы кустов боярышника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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