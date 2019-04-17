2019-04-17T16:19:36+03:00
Общество

В Чувашии на три месяца закрыли школу из-за протечек, плесени и отсутствия сладостей

Теперь дети вынуждены учиться в других населенных пунктах
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Никаких тебе салатов и сладостей, только первое и второе.Никаких тебе салатов и сладостей, только первое и второе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во время плановой проверки специалистами Роспотребнадзора Чувашии работы школы в селе Арабоси Урмарского района республики были обнаружены многочисленные нарушения.

Например, там отсырела наружная торцевая стена помещения варочного зала пищеблока, следы протечек были обнаружены между кровлей и вторым этажом учебного здания, а стена и потолок покрыт черной плесенью.

Экономили в школе и на питании детей - салаты и сладости отсутствовали, а на обед давали или первое, или второе блюда. Сами продукты хранилась без товаросопроводительной документации. Кабинеты, в которых занимались школьники младших классов и информатикой, имеют плохое освещение. Всего в этой школе учатся 100 учеников.

На директора и повара школы наложили административные штрафы на сумму 29 тысяч рублей и 1,2 тысяч рублей соответственно. Суд приостановил работу учреждения на 90 суток. Детей перевели в школы соседних сел.

Напомним, что 10 марта в том же районе Чувашии обрушилась часть школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
3,5 года колонии строгого режима получил казанец за ограбление разносчика пиццы
В Казани обманутых дольщиков четвертого дома на улице Четаева пригласили провести там субботник
По инициативе мэра Нижнекамска в городе пройдет праздник улицы 50 лет Октября.
В Татарстане русский народный праздник «Каравон-2019» пройдет 25 мая
ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане
В Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который объехал пробку по тротуару
В Йошкар-Оле у бизнесмена арестовали MASERATI GНIВLI DIЕSЕL за 7 миллионов рублей
В Казани пивной бар «Хмельнофф - клуб любителей пенного» на улице Ломжинская закрыли из-за продуктов непонятного происхождения
В Казани президент Татарстана предложил создать на пустыре сразу после моста Миллениум футбольное поле
ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал участником Платформы ПИФ НРД
Прокуратура заставила обанкротившуюся обувную фабрику «Спартак» выплатить 31 миллион рублей долгов по зарплате
В Чувашии на трассе М-7 фура сбила "Газель" дорожников: пострадали четыре человека
"Мы люди, а не машины": американец Андерсон решил покинуть "Зенит" после семи лет в Казани
В июне из аэропорта Казани пассажиров в Геленджик начнут перевозить на самолетах Bombardier CRJ-200
В Казани с высоты 50 метров упала стрела башенного крана
В Чебоксарах в троллейбусе нашли мальчика, который не помнил, где живет
На смотровую площадку Центра семьи «Казан» туристов начнут пускать с 21 апреля
В Чебоксарах горел Хевешский рынок