В Чувашии на три месяца закрыли школу из-за протечек, плесени и отсутствия сладостей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-17T16:19:36+03:00

Никаких тебе салатов и сладостей, только первое и второе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь дети вынуждены учиться в других населенных пунктах

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Во время плановой проверки специалистами Роспотребнадзора Чувашии работы школы в селе Арабоси Урмарского района республики были обнаружены многочисленные нарушения.

Например, там отсырела наружная торцевая стена помещения варочного зала пищеблока, следы протечек были обнаружены между кровлей и вторым этажом учебного здания, а стена и потолок покрыт черной плесенью.

Экономили в школе и на питании детей - салаты и сладости отсутствовали, а на обед давали или первое, или второе блюда. Сами продукты хранилась без товаросопроводительной документации. Кабинеты, в которых занимались школьники младших классов и информатикой, имеют плохое освещение. Всего в этой школе учатся 100 учеников.

На директора и повара школы наложили административные штрафы на сумму 29 тысяч рублей и 1,2 тысяч рублей соответственно. Суд приостановил работу учреждения на 90 суток. Детей перевели в школы соседних сел.

Напомним, что 10 марта в том же районе Чувашии обрушилась часть школы.

ИСТОЧНИК KP.RU