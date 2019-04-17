В Чувашии на три месяца закрыли школу из-за протечек, плесени и отсутствия сладостей
Во время плановой проверки специалистами Роспотребнадзора Чувашии работы школы в селе Арабоси Урмарского района республики были обнаружены многочисленные нарушения.
Например, там отсырела наружная торцевая стена помещения варочного зала пищеблока, следы протечек были обнаружены между кровлей и вторым этажом учебного здания, а стена и потолок покрыт черной плесенью.
Экономили в школе и на питании детей - салаты и сладости отсутствовали, а на обед давали или первое, или второе блюда. Сами продукты хранилась без товаросопроводительной документации. Кабинеты, в которых занимались школьники младших классов и информатикой, имеют плохое освещение. Всего в этой школе учатся 100 учеников.
На директора и повара школы наложили административные штрафы на сумму 29 тысяч рублей и 1,2 тысяч рублей соответственно. Суд приостановил работу учреждения на 90 суток. Детей перевели в школы соседних сел.
Напомним, что 10 марта в том же районе Чувашии обрушилась часть школы.
ИСТОЧНИК KP.RU