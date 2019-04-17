Жительница Татарстана засудила ООО «Хадж-Фонд» за несостоявшееся паломничество в Мекку

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-17T12:25:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще в августе 2017 года жительница Набережных Челнов заключила с ООО «Хадж-Фонд» договор на реализацию путевки в Мекку. Женщина заплатила 95 тысяч рублей, но ее паломничество так и не состоялось.

«Хадж-Фонд» не исполнил свои обязательства и по гарантийному письму должен был вернуть стоимость путевки до 31 декабря 2018 года. Но и это не было сделано. Тогда в январе 2019-го женщина обратилась с иском в суд, требуя не только вернуть ей деньги, но и выплатить компенсацию морального вреда.

В городском суде Набережных Челнов пришли к выводу, что «Хадж-Фонд» нарушил права истца-потребителя.

- Оценив в совокупности все обстоятельства по делу суд иск удовлетворил частично, взыскал с ООО «Хадж Фонд» в пользу женщины стоимость турпутевки в сумме 95 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в сумме 2 тысячи рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 48 тысяч 500 рублей, - сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU