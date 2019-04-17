В Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который объехал пробку по тротуару
В пабликах столицы Татарстана появилось видео, как легковушка ВАЗ объезжает автомобильную пробку в поселке Залесный по тротуару. Это нарушение возмутило свидетелей, и они засняли это на видео и выложили сделанную запись в интернет.
Несмотря на то, что сейчас ролик удален из Сети, сотрудники ГИБДД Казани успели его посмотреть и вычислить лихача.
Им оказался 21-летний житель столицы Татарстана. Молодого человека пригласили для беседы и составления административных протоколов. Он нарушил сразу несколько правил дорожного движения: двигался по тротуару, нанес тонировку на стекла легковушки, нарушил конструкцию автомобиля и выезжал на встречку.
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ИСТОЧНИК KP.RU