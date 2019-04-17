Президенту Татарстана представили концепцию развития исторического центра Казани
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили концепцию развития исторического центра Казани.
- Центр Казани должен иметь инвестиционную и туристическую привлекательность, а с другой стороны – политика его развития должна обеспечивать сохранение исторической среды древнего города, - напомнил Рустам Минниханов.
После него выступил руководитель проектной группы Концепции центра Казани Олег Маклаков. Он сообщил, что рабочее название концепции – «Центр Казани: устойчивое развитие». Также Маклаков отметил, из-за низкой пешеходной доступности часть исторического центра сейчас находится в изоляции. Следовательно, район нуждается в прогулочных маршрутах и связанности объектов.
Кроме того, в центре города имеются неиспользуемые территории в районе улицы Нариманова, и далее за ней - в сторону набережной реки Волги. Маклаков предложил расширить потенциал района возле Речного порта, пляжа «Локомотив», в целом использовать широкие возможности выхода пешеходных маршрутов к реке Волга.
ИСТОЧНИК KP.RU