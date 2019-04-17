Президенту Татарстана представили концепцию развития исторического центра Казани

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-17T12:00:57+03:00

Рустам Минниханов отметил, что он должен иметь инвестиционную и туристическую привлекательность

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Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили концепцию развития исторического центра Казани.

- Центр Казани должен иметь инвестиционную и туристическую привлекательность, а с другой стороны – политика его развития должна обеспечивать сохранение исторической среды древнего города, - напомнил Рустам Минниханов.

После него выступил руководитель проектной группы Концепции центра Казани Олег Маклаков. Он сообщил, что рабочее название концепции – «Центр Казани: устойчивое развитие». Также Маклаков отметил, из-за низкой пешеходной доступности часть исторического центра сейчас находится в изоляции. Следовательно, район нуждается в прогулочных маршрутах и связанности объектов.

Кроме того, в центре города имеются неиспользуемые территории в районе улицы Нариманова, и далее за ней - в сторону набережной реки Волги. Маклаков предложил расширить потенциал района возле Речного порта, пляжа «Локомотив», в целом использовать широкие возможности выхода пешеходных маршрутов к реке Волга.

ИСТОЧНИК KP.RU