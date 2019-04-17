Два поезда из Казани временно изменят свое расписание

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-17T11:41:18+03:00

Речь идет о маршрутах в Кизнер и Албабу

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Жителям Татарстана, которые предпочитают передвигаться по железной дороге, стоит быть внимательнее. В расписании пригородных поездов вносят изменения. только на один день, 23 апреля.

Так, в этот день временно изменится расписание движения поездов по маршрутам Казань – Кизнер и Албаба – Казань.

Поезд №6924 сообщением Казань – Кизнер отправится в путь из столицы Татарстана в 4.49, прибытие на станцию «Кизнер» запланировано на 9.20.

Поезд №6364 сообщением Албаба – Казань отправится со станции «Албаба» в 10.02, прибытие на станцию «Казань» запланировано на 11.57.

ИСТОЧНИК KP.RU