2019-04-17T11:41:18+03:00
Общество

Два поезда из Казани временно изменят свое расписание

Речь идет о маршрутах в Кизнер и Албабу
Владимир КРУПСКИЙ
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Изменения введут только 23 апреля.Изменения введут только 23 апреля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жителям Татарстана, которые предпочитают передвигаться по железной дороге, стоит быть внимательнее. В расписании пригородных поездов вносят изменения. только на один день, 23 апреля.

Так, в этот день временно изменится расписание движения поездов по маршрутам КазаньКизнер и Албаба – Казань.

Поезд №6924 сообщением Казань – Кизнер отправится в путь из столицы Татарстана в 4.49, прибытие на станцию «Кизнер» запланировано на 9.20.

Поезд №6364 сообщением Албаба – Казань отправится со станции «Албаба» в 10.02, прибытие на станцию «Казань» запланировано на 11.57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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