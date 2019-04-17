Два поезда из Казани временно изменят свое расписание
Речь идет о маршрутах в Кизнер и Албабу
Изменения введут только 23 апреля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жителям Татарстана, которые предпочитают передвигаться по железной дороге, стоит быть внимательнее. В расписании пригородных поездов вносят изменения. только на один день, 23 апреля.
Так, в этот день временно изменится расписание движения поездов по маршрутам Казань – Кизнер и Албаба – Казань.
Поезд №6924 сообщением Казань – Кизнер отправится в путь из столицы Татарстана в 4.49, прибытие на станцию «Кизнер» запланировано на 9.20.
Поезд №6364 сообщением Албаба – Казань отправится со станции «Албаба» в 10.02, прибытие на станцию «Казань» запланировано на 11.57.
ИСТОЧНИК KP.RU