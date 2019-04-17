Житель Марий Эл по пьяни угнал соседскую легковушку и врезался в дерево, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-17T11:33:06+03:00

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"Скорую" в 3.00 во вторник, 16 апреля, вызывали для оказания помощи двум пострадавшим в ДТП пассажирам "пятнадцатой". Все произошло на 12 километре автодороги «Хлебниково-Мариец» в Мари-Турекском районе республики. Приехавшие на место сотрудники Госавтоинспекции МВД Марий Эл выяснили, что 32-летний мужчина, управлявший легковушкой, был пьян и сел за руль чужого автомобиля. Во время движения он врезался в дерево, и травмы получили 39-летний мужчина и 42-летняя женщина.

Вскоре в полицию позвонил мужчина, который рассказал об исчезновении от частного дома своего ВАЗ-2115. Выяснилось, что он оставлял автомобиль с незакрытой дверью и с ключами зажигания, чем и воспользовался пьяный сосед.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл. - Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU