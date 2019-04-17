2019-04-17T11:01:45+03:00
Происшествия

В Чебоксарах с любительницы интимного селфи потребовали деньги

Девушка опубликовала фотографию, на которой присутствовал еще один человек
Лика ИСАЕВА
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Девушка написала в полиции заявление о шантажеДевушка написала в полиции заявление о шантажеФото: Из материалов пресс-службы
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Житель Чебоксар увидел в соцсетях интимную фотографию знакомой, рядом с которой был запечатлен он сам собственной персоной. Своего согласия на публикацию этого снимка он не давал, и потребовал от 35-летней девушки, разместившую фото о своей личной жизни, компенсацию в сумме 30 тысяч рублей.

От этих настойчивых требований автор селфи поспешила в полицию, где и написала заявление о шантаже.

- МВД Чувашии рекомендует не распространять фотографии интимного характера в интернете, медиаконтент может стать поводом для совершения преступлений, - сообщили в МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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