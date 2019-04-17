В Чебоксарах с любительницы интимного селфи потребовали деньги
Житель Чебоксар увидел в соцсетях интимную фотографию знакомой, рядом с которой был запечатлен он сам собственной персоной. Своего согласия на публикацию этого снимка он не давал, и потребовал от 35-летней девушки, разместившую фото о своей личной жизни, компенсацию в сумме 30 тысяч рублей.
От этих настойчивых требований автор селфи поспешила в полицию, где и написала заявление о шантаже.
- МВД Чувашии рекомендует не распространять фотографии интимного характера в интернете, медиаконтент может стать поводом для совершения преступлений, - сообщили в МВД республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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