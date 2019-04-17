В Казани во время пожара мужчина получил ожоги тела на площади 15%

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-17T10:41:20+03:00

Во время пожара ожоги получил 22-летний парень Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в подвале многоэтажки на улице Татарстана в Вахитовском районе Казани произошел 16 апреля, во вторник, в 4.29. Пожарных вызвали очевидцы, которые рассказали, что в квартире на первом этаже дома скапливается едкий дым, который поднимается из подвала.

Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарной охраны МЧС Татарстана обнаружили, что горит мусор в подвале дома. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Во время тушения огня обнаружили 22-летнего мужчину. Он получил ожоги тела на площади 15%.

Пострадавшего госпитализировали в РКБ.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU