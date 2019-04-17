В Казани во время пожара мужчина получил ожоги тела на площади 15%
Пожар в подвале многоэтажки на улице Татарстана в Вахитовском районе Казани произошел 16 апреля, во вторник, в 4.29. Пожарных вызвали очевидцы, которые рассказали, что в квартире на первом этаже дома скапливается едкий дым, который поднимается из подвала.
Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарной охраны МЧС Татарстана обнаружили, что горит мусор в подвале дома. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Во время тушения огня обнаружили 22-летнего мужчину. Он получил ожоги тела на площади 15%.
Пострадавшего госпитализировали в РКБ.
- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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