2019-04-17T10:41:20+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара мужчина получил ожоги тела на площади 15%

Пострадавший госпитализирован
Лика ИСАЕВА
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Во время пожара ожоги получил 22-летний пареньВо время пожара ожоги получил 22-летний пареньФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в подвале многоэтажки на улице Татарстана в Вахитовском районе Казани произошел 16 апреля, во вторник, в 4.29. Пожарных вызвали очевидцы, которые рассказали, что в квартире на первом этаже дома скапливается едкий дым, который поднимается из подвала.

Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарной охраны МЧС Татарстана обнаружили, что горит мусор в подвале дома. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Во время тушения огня обнаружили 22-летнего мужчину. Он получил ожоги тела на площади 15%.

Пострадавшего госпитализировали в РКБ.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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