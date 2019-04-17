Госавтоинспекторы Татарстана взялись за блогеров за рулем

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-17T10:16:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Плохая привычка разъезжать за рулем и при этом вести он-лайн трансляции может стоить водителю жизни и здоровья. Но все все это понимают.

Госавтоинспекторы Татарстана вычисляет водителей, пользующихся телефонами во время поездки, и одновременно размещающими эти записи в соцсетях. За несколько дней апреля были выявлены три таких видеоблогера.

Записи изучили, благодаря им вычислили нарушителей и вызвали на беседу в отделы полиции. Там в отношении нарушителей составили административные протоколы по статье "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства". штраф по которым составляет 1,5 тысячи рублей.

Напомним, что 23 марта 2017 года в Зеленодольском районе девушка-водитель за рулем своей иномарки во время движения с помощью телефона вела онлайн-трансляцию в социальной сети. Очередное отвлечение от дороги привело к аварии с автобусом ПАЗ и девушка скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU