В Казани проводится конкурс "Безопасное колесо-2019"
В столице Татарстана 16 апреля стартовал городской конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо - 2019". За право называться лучшими знатоками ПДД поборются более 90 школьников в возрасте от 9 до 11 лет.
В программе соревнований - демонстрация знаний правил дорожного движения, медицинская подготовка, умение управлять велосипедом и творческий конкурс.
Как рассказала "КП-Казань" сотрудник УГИБДД МВД Татарстана майор полиции Иделия Шагова, конкурс призван напомнить юным пешеходам и велосипедистам о том, как нужно вести себя на дороге, чтобы не нарушить ПДД и не попасть в опасную ситуацию. Целью мероприятия - привлечение юных инспекторов дорожного движения к распространению этих знаний среди сверстников.
Итоги конкурса будут подведены 17 апреля, и главным призом для победителей станет участие во Всесоюзных соревнованиях "Безопасное колесо - 2019".
ИСТОЧНИК KP.RU