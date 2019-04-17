В Казани проводится конкурс "Безопасное колесо-2019"

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-17T09:53:48+03:00

Один из этапов конкурса - вождение велосипеда. Фото: Из материалов пресс-службы

За право называться лучшими знатоками ПДД поборются более 90 школьников в возрасте от 9 до 11 лет

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В столице Татарстана 16 апреля стартовал городской конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо - 2019". За право называться лучшими знатоками ПДД поборются более 90 школьников в возрасте от 9 до 11 лет.

В программе соревнований - демонстрация знаний правил дорожного движения, медицинская подготовка, умение управлять велосипедом и творческий конкурс.

Как рассказала "КП-Казань" сотрудник УГИБДД МВД Татарстана майор полиции Иделия Шагова, конкурс призван напомнить юным пешеходам и велосипедистам о том, как нужно вести себя на дороге, чтобы не нарушить ПДД и не попасть в опасную ситуацию. Целью мероприятия - привлечение юных инспекторов дорожного движения к распространению этих знаний среди сверстников.

Итоги конкурса будут подведены 17 апреля, и главным призом для победителей станет участие во Всесоюзных соревнованиях "Безопасное колесо - 2019".

ИСТОЧНИК KP.RU