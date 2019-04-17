2019-04-17T09:24:25+03:00
Общество

В Татарстане на ремонт закрывается железнодорожный переезд в Свияжске

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации
Лика ИСАЕВА
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Переезд закрывается на время ремонтаПереезд закрывается на время ремонтаФото: Из материалов пресс-службы
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Для обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах Казанского региона Горьковской железной дороги проводятся ремонтные работы с 8.00 до 20.00 в четверг, 18 апреля, на железнодорожном переезде 753 километр станции Свияжск. Эти работы будут проводиться с демонтажем переездного настила и на весь период работ проезд автомобилей через переезд запрещен. Организован объезд через трассу М-7 на 731 километре - автомобильная развязка.

Напомним, что этот переезд расположен в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района республики.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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