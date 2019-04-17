В Чебоксарском аэропорту из-за скандала с экипажем самолета с рейся сняли многодетную семью

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-17T08:43:28+03:00

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ЧП произошло в аэропорту Чебоксар еще 13 апреля, но стало известно про него только сейчас. На борт самолета, отправляющегося в Москву, села семья из пяти человек - 57-летней мужчина, его 43-летняя супруга и трое их несовершеннолетних детей. Во время посадки между родителями и бортпроводником произошел скандал, после чего командир экипажа вызвал на борт сотрудников полиции.

Неадекватных пассажиров высадили из самолета вместе с детьми. Сотрудники линейного отдела полиции составили в отношении родителей протоколы по административной статье "Мелкое хулиганство".

ИСТОЧНИК KP.RU