В Татарстанской митрополии объяснили, как будет проводиться сбор денег на восстановление Собора Парижской Богоматери

СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-16T19:36:12+03:00

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15 апреля, стало одной из черных страниц для жителей Парижа. Вечером в городе начался пожар в одном из известнейших христианских храмов – Соборе Парижской Богоматери. Пожарные пытались сбить пламя вплоть до рассвета. Постройка лишилась своего 40-метрового шпиля, кроме того, у нее обвалилась кровля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

За пожаром следили миллионы людей по всему миру. Исключением не стал и Татарстан. Православные верующие республики до сих пор очень переживают по поводу разрушения собора, которое произошло в канун католической Пасхи. В связи с этим, они решили помощь Парижу материально. К тому же, французские власти сами открыли сбор средств на восстановление храма.

В свою очередь, по словам секретаря Казанского епархиального управления протоиерея Владимира Самойленко, решение о централизованном сборе РПЦ может принять только Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

Повторения такого пожара в храмах Татарстана быть не должно, так как все они оснащены противопожарными системами и средствами борьбы с огнем. Кроме того, их регулярно проверяют специалисты МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU