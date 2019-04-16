2019-04-16T19:07:00+03:00
Общество

Премьер-министр Татарстана Алесей Песошин встретился с «аварийщиками» Зеленодольска

Гражданам он дал разъяснения, а руководству района и профильным министерствам поручения
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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16 апреля, в Казани в Доме правительства состоялась анонсированная встреча премьер-министра Татарстана Алесей Песошина и недовольных выселением из аварийных домов в Зеленодольске.

Помимо этого, в беседе приняли участие первый замглавы Минстроя республики Алексей Фролов и глава Зеленодольского района Александр Тыгин.

- Гражданам были даны разъяснения по вопросам, связанным с реализацией республиканской программы, проведением процедуры признания жилых зданий аварийными и определением их выкупной стоимости, - передает пресс-служба правительства Татарстана.

Далее сообщается, что премьер-министр республики заслушал обращения граждан и «дал соответствующие поручения руководству Зеленодольского района и профильным министерствам». Вот только какие именно – не уточняется.

В свою очередь Сергей Сычев, представляющий интересы зеленодольских «аварийщиков» и участвовавший в этой встрече, заявил, что власти Татарстана не намерены отказываться от программы переселения из аварийного жилья так, как считают ее законной. А вопросы недовольных будут решать в персональном порядке. Сообщает «Казанский репортер».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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