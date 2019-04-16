В 2019 году в Марий Эл высадят новый лес на площади 1 450 гектар

СЕГОДНЯ 20:04 2019-04-16T20:04:52+03:00

Ориентировочно посадка будет выполнятся с 25 апреля по 18 мая

Внести свой вклад в сохранение зеленого богатства республики могут все желающие

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В текущем году в Марий Эл будет высажен новый лес на площади 1 450 гектар. Об этом сообщает пресс-служба министерства природы республики. Молодые деревца появятся в Куярском лесничестве, а также Устье-Кундышском и Учебно-опытном участковых лесничествах.

Несмотря на то, что основная часть работ по посадке деревьев будет выполнена арендаторами лесоучастков, внести свой вклад в сохранение зеленого богатства республики могут все желающие. Ориентировочно посадка будет выполнятся с 25 апреля по 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU