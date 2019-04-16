Гидрометцентр Татарстана: предварительно, потепление ожидается лишь к следующим выходным
Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 17 апреля на территории республики местами еще возможен слабый снег. После этого вероятность возникновения осадков будет небольшой.
Как раз начиная с этой среды и до конца рабочей недели на Татарстан свое влияние распространит антициклон.
Так, если 17 апреля днем температура воздуха ожидается на отметках от +1 до +6 градусов (в Казани от +3 до +5), то в последующие два дня она составит от +3 до +8. Ветер стихнет до умеренного.
Лишь к следующим выходным стоит ожидать потепления и то постепенного. По предварительному прогнозу, днем в Татарстане будет максимум от +8 до +13 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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