2019-04-16T16:42:09+03:00
Общество

Гидрометцентр Татарстана: предварительно, потепление ожидается лишь к следующим выходным

С 17 апреля на республику свое влияние распространит антициклон
Олег ЛУГОВОЙ
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Начиная с этой среды и до конца рабочей недели на Татарстан свое влияние распространит антициклон.Начиная с этой среды и до конца рабочей недели на Татарстан свое влияние распространит антициклон.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 17 апреля на территории республики местами еще возможен слабый снег. После этого вероятность возникновения осадков будет небольшой.

Как раз начиная с этой среды и до конца рабочей недели на Татарстан свое влияние распространит антициклон.

Так, если 17 апреля днем температура воздуха ожидается на отметках от +1 до +6 градусов (в Казани от +3 до +5), то в последующие два дня она составит от +3 до +8. Ветер стихнет до умеренного.

Лишь к следующим выходным стоит ожидать потепления и то постепенного. По предварительному прогнозу, днем в Татарстане будет максимум от +8 до +13 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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