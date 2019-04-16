Владимир Путин отправил двух казанских судей работать в Москву и Самару
Речь идет о Раиле Шайдуллине и Ленаре Гайниеве
Свою работу они начнут со 2 сентября текущего годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Авиастроительного районного суда Казани Раиль Шайдуллин и судья Верховного суда Татарстана Ленар Гайниев покинут свои посты.
Указом Президента России Владимира Путина они переведены на работу в Самару и Москву. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.
Так, Шайдуллин займет пост в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре, а Гайниев станет судьей Второго кассационного суда в столице. Свою работу они начнут со 2 сентября текущего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU