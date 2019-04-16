Соцсети: в Бугульме на проклятом перекрестке произошло массовое ДТП с участием машины ГИБДД
В соцсетях появилось видео с места массового ДТП, которое, по словам очевидцев, произошло этим утром в Бугульме. Сообщается, что на перекрестке улиц Гафиатуллина и Калинина столкнулось четыре автомобиля. При этом один из участников аварии – машина ГИБДД. У нее смят перед, а другая легковушка и вовсе от удара перевернулась на крышу.
В Бугульме произошло ДТП с участием машины ГИБДД.соцсети
По словам очевидцам в соцсетях, несмотря на такую массовость и повреждения машин, из людей никто в данной аварии не пострадал.
В комментариях под видео с последствиями ДТТП жители Бугульмы пишут также, что, двигаясь сверху по улице Гафиатуллина, водители часто превышают скорость и пролетают перекресток, несмотря на то какой свет горит на установленном там светофоре. Горожане уже прозвали этот перекресток проклятым.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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