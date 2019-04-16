2019-04-16T16:29:53+03:00
Происшествия

Соцсети: в Бугульме на проклятом перекрестке произошло массовое ДТП с участием машины ГИБДД

Сообщается, несмотря на то, что столкнулись четыре автомобиля, пострадавших среди людей нет [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В соцсетях появилось видео с места массового ДТП, которое, по словам очевидцев, произошло этим утром в Бугульме. Сообщается, что на перекрестке улиц Гафиатуллина и Калинина столкнулось четыре автомобиля. При этом один из участников аварии – машина ГИБДД. У нее смят перед, а другая легковушка и вовсе от удара перевернулась на крышу.

В Бугульме произошло ДТП с участием машины ГИБДД.соцсети

По словам очевидцам в соцсетях, несмотря на такую массовость и повреждения машин, из людей никто в данной аварии не пострадал.

В комментариях под видео с последствиями ДТТП жители Бугульмы пишут также, что, двигаясь сверху по улице Гафиатуллина, водители часто превышают скорость и пролетают перекресток, несмотря на то какой свет горит на установленном там светофоре. Горожане уже прозвали этот перекресток проклятым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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