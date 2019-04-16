Средняя зарплата на предприятиях Елабуги увеличилась на 9,1 %
В 2018 году средняя зарплата на больших и средних предприятиях Елабужского района выросла на 9,1% и составила 38,5 тысяч рублей. Такие цифры назвала начальник отдела Государственной статистики города Ольга Костюкова на «деловом вторнике».
После Костюкова отметила, что сейчас на территории Елабужского района зарегистрировано 1 251 малое предприятие с общим числом работников - 6,5 тысяч человек. Их среднемесячная зарплата составила 20,1 тысячи рублей.
В это время оборот предприятий малого бизнеса Елабужского района за прошлый год достиг отметки в 27,6 миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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