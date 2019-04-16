«Домашнюю столовую» в центре Казани оштрафовали из-за грязи, тараканов и помета крысы

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-16T15:15:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Татарстанское управление Роспотребнадзора провело административное расследование в «Домашней столовой» от ООО «Атлас». Данный пункт общепита находится в центре Казани по адресу: улица Больший Красная, 34/16.

С 18 по 24 января 2019 года в столовой, в частности, на стенах, а также полу была найдена грязь и жир. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора Татарстана нашли в цехах 8 рыжих тараканов и помет серой крысы.

При этом в данном общепите отсутствовали документ, которые подтверждают проведение контрольных и плановых обследований по оценке состояния с целью учета численности насекомых и грызунов, а также документ, подтверждающий проведение предварительного санитарно-эпидемиологического обследования.

- На суде директор ООО «Атлас» вину в нарушениях признал и заявил, что они уже устранены. В итоге организации вменили административный штраф на сумму в 30 тысяч рублей. Данное постановление вступило в свою законную силу, - сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU