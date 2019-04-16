2019-04-16T15:32:48+03:00
Общество

Никаких шашлыков на природе: с 25 апреля и по 10 мая в Татарстане вводится особый противопожарный режим

Соответствующее постановление подписали в Кабмине республики
Лика ИСАЕВА
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Нарушителей будут наказывать. Так за это простым обывателям грозит штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей, должностным лицам - от 6 до 15 тысяч, юрлицам - от 150 до 200 тысяч рублей.Нарушителей будут наказывать. Так за это простым обывателям грозит штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей, должностным лицам - от 6 до 15 тысяч, юрлицам - от 150 до 200 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кабмин Татарстана подписал постановление об установлении на территории республики особого противопожарного режима. Связано это с повышением уровня опасности в весенне-летний период. Срок особого противопожарного режима обозначен с 25 апреля и по 10 мая включительно.

На время его действия категорически запрещается сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне - кострах, мангалах, применение пиротехнике с 1 по 3 классов опасности в селах и деревнях, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих и огороднических товариществ, детских оздоровительных лагерей, объектов экономики, оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками, а также в лесопарковых зонах, на торфяных участках и открытых территориях, граничащих с лесными массивами.

Нарушителей будут наказывать. Так за это простым обывателям грозит штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей, должностным лицам - от 6 до 15 тысяч, юрлицам - от 150 до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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