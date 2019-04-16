2019-04-16T16:02:45+03:00
Общество

В Чувашии на администратора детского парка, в который не пустили ребенка-инвалида, завели дело

В сопровождении матери девочка передвигается на коляске
Олег ЛУГОВОЙ
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Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существуМатериалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новочебоксарске прокуратура провела проверку по факту отказа в пропуске на детскую площадку ребенка-инвалида.

Так, сотрудниками надзорного органа было установлено, что 31 марта около 18.00 в торговом центре «Экспресс» сотрудники детского парка «Дворик» отказали в посещении игровой зоны девочке-инвалиду и ее матери. Основной причиной этого решения стало то, что ребенок передвигался на коляске.

- По данному факту в отношении администратора детского парка возбуждено дело об административном правонарушении по статье «дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от положения указанного лица». Его материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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