Минтруд Татарстана разъяснил сколько жители республики будут отдыхать в майские праздники 2019
Из-за многочисленных обращений работников предприятий и организаций Минтруд Татарстана разъясняет сколько жители республики будут отдыхать в майские праздники 2019
Во-первых, нерабочими являются День Весны и Труда (1 мая - среда) и День Победы (9 мая - четверг).
Кроме того, согласно постановлению Правительства Российской Федерации, в 2019 году выходные перенесены:
- с субботы 5 января на четверг 2 мая;
- с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
- с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
В итоге, 1, 2, 3, 4, 5 и 9, 10, 11, 12 мая являются днями отдыха. А продолжительность рабочего дня 30 апреля и 8 мая сокращается на один час.
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ИСТОЧНИК KP.RU