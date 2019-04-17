2019-04-17T09:01:06+03:00
Экономика

ВТБ в Татарстане выдал первые кредиты по обновленной программе поддержки МСП

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ВТБ в Татарстане предоставил компаниям АО «ХК «ТЭМПО» кредиты на общую сумму 400 млн рублей в рамках обновленной программы поддержки Министерства экономического развития РФ. Денежные средства предоставляются для реализации проекта по расширению автоматизированного производства метизной продукции и стальных труб большого диаметра с защитным покрытием повышенной надежности. Банк приступил к выдаче льготных кредитов на новых условиях госпрограммы одним из первых в республике.

- ВТБ в регионе активно участвует в реализации всех государственных программ поддержки бизнеса. Благодаря финансированию ВТБ холдинговая компания ТЭМПО внедряет новые технологии на производстве, которые дают возможность изготавливать изделия в необходимых объемах и в соответствии со всеми стандартами качества в короткие сроки, - прокомментировала управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

Программа утверждена постановлением правительства Российской Федерации №1764 от 30.12.2018 и предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019-2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета. Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.

СПРАВКА

АО «ХК «ТЭМПО» – один из крупнейших промышленных концернов России. Каждое предприятие группы компаний «ТЭМПО» самостоятельно осуществляет полный производственный цикл и выпускает продукцию, ориентированную под различные сферы экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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