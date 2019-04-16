В Татарстане зафиксировали девять случаев поджога сухой травы

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-16T14:24:30+03:00

Все очаги были обнаружены в разных районах республики

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Несмотря на категорические запреты сжигать сухую траву, татарстанцы нарушают эти правила. Только за 15 апреля по данным системы космического мониторинга на территории республики зарегистрированы девять точек, где на большой площади произошли поджоги сухой травы:

- в Азнакаевском районе вблизи села Чалпы горели стерни на площади 1000 квадратов;

- в Актанышском районе вблизи деревни Старое Уръяды горела трава на площади 300 квадратов;

- в Елабужском районе вблизи деревни Котловка горела сухая трава;

- вблизи деревни Дятлово в Лаишевском районе горел камыша на площади 25 квадратов;

- возле деревни Покровской в Мамадышском районе горела сухая трава на острове 50 квадратов;

- неподалеку от деревни Ташлык в Нижнекамском районе горел мусор на площади 18 квадратов;

- возле деревни Новая Амзя в Нурлатском районе горел порубочные остатки;

- возле села Николькое в Спасском районе горел мусора на 10 квадртов;

- возле деревни Байраки-Тамак в Ютазинском районе горели стерни на полях и в оврагах.

ИСТОЧНИК KP.RU