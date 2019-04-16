Казанский завод досрочно передал Минобороны России пять военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-16T14:00:56+03:00

До конца года нужно поставить еще пять таких машин по гособоронзаказу

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В рамках Единого дня приемки военной продукции Казанский вертолетный завод досрочно передал представителям Минобороны России пять военно-транспортных Ми-8МТВ-5-1. До конца 2019 года в планах по гособоронзаказу передать еще пять таких вертолетов.

Нынешняя же партия прошла приемосдаточные испытаний в присутствии представителей Минобороны России. Так, военными был проведен осмотр полностью собранных вертолетов с проверкой работоспособности всех систем и прошли испытания на летно-испытательном комплексе.

СПРАВКА

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 поставляется различным силовым структурам России. Он предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения. Вертолет оборудован современными комплексами связи.

ИСТОЧНИК KP.RU