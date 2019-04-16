В Чувашии медики "скорых" будут выезжать к пациентам с видеокамерами

СЕГОДНЯ 18:46 2019-04-16T18:46:42+03:00

Пока, оснащенные этим оборудованием, бригады работают только в Чебоксарах и Новочебоксарске

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Оснастить нагрудными камерами видеонаблюдения врачей "скорой помощи" в Чувашии решили для их же безопасности.

Минздрав республики закупил первую партию ударопрочных и водонепроницаемых камер ВСБ-4. Если эксперимент сочтут удачным, то подобными устройствами оснастят всех медиков.

Пока 16 бригад "скорых" в Чебоксарах и Новочебоксарске перед тем, как зайти в квартиру, обязаны спросить разрешение на видеосъемку. Если пациент или родственники против - запись не ведется.

Сделать это решили для безопасности самих врачей и для обеспечения доказательной базы: бывают случаи, когда пациенты подают в суд на медиков, утверждая, что помощь оказана не в том объеме, или предъявляя иные претензии.

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ИСТОЧНИК KP.RU