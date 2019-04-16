17 апреля в Казани жителей четырех районов на день оставят без света

СЕГОДНЯ 17:35 2019-04-16T17:35:53+03:00

Это отключение связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома Кировского района: ул.2-я Ново-Осиновская, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 28б, 29, 29а, 29в, 29д, 29и, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 32, 32а, 33а, 35а, 63а, 63, ул.3-я Ново-Осиновская, 3, 3а, 5, 7, 13, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 27, 8-я Залесная, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10б, 11, 12а, 13, 16, 17, 17а, 19, 20, 20а, 21, ул.Аксу, 1, 2а, 2г, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 20, Горьковское шоссе, 3, ул.Залесная, 74, 76, 80, 84, 88, 88б, Залесный переулок, 1, 2, 3, 4, ул.Йолдызлы, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, ул.Ново-Осиновская, 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а,26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 4, 40, 43б, Ново-Осиновский переулок, 1, 3, 3а, 4, 4а, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, ул.Осиновская, 15, 17/1, 17/2, 18/1, 18а/2, 19/1, 19/2, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 22/2, 23, 23/2, 23/3, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 33, 32, 33, 35а, 37, 39, 45, 47, 49, Осиновский переулок, 8, ул.Прудная, 2, 4, 5,5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ул.Сазлы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, ул.Сердаш, 14, 16, 18, 20, 22а, 25, 25а, 29, 31, 33, 35, 45, 37, 33а, 35а, 45, ул.Стожки, 36, ул.Шумная, 12, 13, 13а, 13б.

В это же время света не будет и в Ново-Савиновском районе: ул.Абсалямова, 23, 25, 27, 29, 31, ул.Бондаренко, 14, 16, 16а, 20, 20а, 22, 24, 24а.

Также с 8.00 до 17.00 его отключат в поселках Восточный, Вишневка и Отары Приволжского района по улицам: Зои Даутовой, Нурлы, Озерная, Приречная, Приречный переулок, Рассветная, Рассветный переулок, Рябиновая, Строителей, Центральная, а также по адресам ул.2-я Тихорецкая, 10, ул.Тихорецкая, 39.

В Советском районе электричество пропадет с 8.00 до 17.00 в поселке Привольный по улицам: Айбагар, Вересковая, Жилякле, Икмякле, Камская, Ледяная, Ореховая, Пахотная, Счастливая, Чэчэк, а также в домах №№6, 12, 14, 16, 18 по ул.Минская.

ИСТОЧНИК KP.RU