В Казани экс-бухгалтер ЖСК «Волга-27», похитившая 6,3 миллиона рублей, отделалась условным сроком

СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-16T18:35:47+03:00

Она была признана виновной в присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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56-летняя экс-бухгалтер жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Волга-27» была признана виновной в присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В суде было установлено, что с января 2008 по октябрь 2014 годов, будучи бухгалтером указанного ЖСК, женщина не раз снимала со счета кооператива деньги. Их незначительную часть она тратила на производственные нужды, а остальное клала себе в карман. Ущерб, нанесенный организации, превысил сумму в 6,3 миллиона рублей.

- В итоге суд, с учетом состояния здоровья женщины приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с экс-бухгалтера причиненного ею ущерба, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU