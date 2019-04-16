В Казани задержали парня с ножом, который вымогал деньги у дальнобойщиков

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-16T13:35:38+03:00

Он подстерегал водителей на одной из автостоянок

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Несколько дней назад в полицию Казани с разницей всего несколько минут обратились водители большегрузов. Они сообщили, что на одной из автостоянок в Московском районе города к ним подходил парень и, угрожая ножом, требовал денег. Они довольно подробно описали приметы грабителя. Так что стало очевидно – это все совершал один человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

На задержание подозреваемого были ориентированы наружные службы полиции. Вскоре его поймали. 28-летний житель Пестречинского района Татарстана свою вину признал. Также при проведении личного досмотра у него был обнаружен и изъят нож.

- В настоящее время по решению суда задержанный отправлен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU