Житель Чебоксар через час после встречи с гаишниками умудрился попасться пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 19:46 2019-04-16T19:46:11+03:00

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Житель многоэтажки на проезде Соляное в столице Чувашии не смог выехать со двора, потому что его автомобиль оказался заблокирован чужой "Ладой Приорой".

Мужчина вызвал на место сотрудников ГИБДД, и тем удалось дозвониться до водителя "Лады". Узнав, в чем дело, он поспешил спуститься во двор. Но он был пьян, и отогнать автомобиль сам не мог.

Пришлось вызывать приятеля, который и вызволил заблокированную легковушку. Но автоинспекторы выписали им обоим штрафы - хозяину автомобиля за создание препятствия для другого транспортного средства, а его приятелю - за управление машиной, не будучи вписанным в полис ОСАГО.

Хозяина "Лады Приоры" автоинспекторы предупредили, что за руль ему садиться нельзя - пьян, и уехали. В только туда же их вызвал очевидец, который сообщил, что тот самый пьяный молодой человек все равно сел за руль и поехал кататься. В итоге он попался.

- Водителю грозит лишение водительских прав на 1,5 года, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU