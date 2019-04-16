Житель Чебоксар через час после встречи с гаишниками умудрился попасться пьяным за рулем
Житель многоэтажки на проезде Соляное в столице Чувашии не смог выехать со двора, потому что его автомобиль оказался заблокирован чужой "Ладой Приорой".
Мужчина вызвал на место сотрудников ГИБДД, и тем удалось дозвониться до водителя "Лады". Узнав, в чем дело, он поспешил спуститься во двор. Но он был пьян, и отогнать автомобиль сам не мог.
Пришлось вызывать приятеля, который и вызволил заблокированную легковушку. Но автоинспекторы выписали им обоим штрафы - хозяину автомобиля за создание препятствия для другого транспортного средства, а его приятелю - за управление машиной, не будучи вписанным в полис ОСАГО.
Хозяина "Лады Приоры" автоинспекторы предупредили, что за руль ему садиться нельзя - пьян, и уехали. В только туда же их вызвал очевидец, который сообщил, что тот самый пьяный молодой человек все равно сел за руль и поехал кататься. В итоге он попался.
- Водителю грозит лишение водительских прав на 1,5 года, - сообщили в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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