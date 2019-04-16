За первые три месяца 2019 года Татарстан произвел продукции на 42 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-16T13:48:11+03:00

Эта на 2% больше, чем была в прошлый аналогичный период

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Стало известно, что за первый квартал текущего года в Татарстане было произведено продукции на 42 миллиарда рублей. Эта сумма на 2% больше той, что была в аналогичный период 2018-го.

Об этом официально заявил глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов на заседании Комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Он отметил, что большая часть произведенной продукции - животноводческая. В частности, за три месяца было получено 420 тысяч тонн молока. Кроме того, за этот период было произведено 335 миллионов яиц, а также 117 тысяч тонн мяса скота и птицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU