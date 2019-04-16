Цифра дня: в Татарстане уже зарегистрировано 8 080 самозанятых

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-16T12:23:48+03:00

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В этот вторник в Кабмине Татарстана на брифинге вице-премьер республики Шамиль Гафаров сообщил журналистам, что в регионе в ходе реализации пилотного проекта для России по обложению налогом самозанятых таковых на 15 апреля уже официально зарегистрировано 8 080 человек.

При этом, по словам Гафарова, за первый квартал цифра вроде не большая, но благодаря ей Татарстан стал лидером среди других регионов (Московская и Калужская области, а также Москва), где проходит эксперимент, по доле зарегистрированных самозанятых от всей численности населения. Напомним, самозанятых регистрируют даже когда им чуть более 14 лет, то есть когда на руках есть паспорт.

В Татарстане стоит задача за 2019 год зарегистрировать 60 тысяч таковых граждан.

В свою очередь глава налоговой Татарстана Марат Сафиуллин на брифинге сообщил, что за первый месяц эксперимента республика получила от самозанятых налогов уже 2 миллиона рублей. За следующий месяц ожидается, что этой уже будет порядка 5 миллионов

ИСТОЧНИК KP.RU