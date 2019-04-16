2019-04-16T12:40:22+03:00
Общество

Фан-клуб футбольной команды «КАМАЗ» попал в список экстремистских организаций Минюста России

В соответствующем перечне он занимает 73 строчку
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Набережночелнинского городского суда, «Автоград Крю» был признан экстремистской организацией еще 6 февраля текущего годаНабережночелнинского городского суда, «Автоград Крю» был признан экстремистской организацией еще 6 февраля текущего года
Изменить размер текста:

Фан-клуб «Автоград Крю»* футбольного клуба «КАМАЗ» внесен Министерством юстиции России в список экстремистских организаций. В соответствующем перечне, обновленном 15 апреля, он разместился на 73 строчке.

По информации городского суда Набережных Челнов, «Автоград Крю»* был признан экстремистской организацией еще 6 февраля текущего года.

* запрещенная в России организация

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24