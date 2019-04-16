Фан-клуб футбольной команды «КАМАЗ» попал в список экстремистских организаций Минюста России
В соответствующем перечне он занимает 73 строчку
Набережночелнинского городского суда, «Автоград Крю» был признан экстремистской организацией еще 6 февраля текущего года
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Фан-клуб «Автоград Крю»* футбольного клуба «КАМАЗ» внесен Министерством юстиции России в список экстремистских организаций. В соответствующем перечне, обновленном 15 апреля, он разместился на 73 строчке.
По информации городского суда Набережных Челнов, «Автоград Крю»* был признан экстремистской организацией еще 6 февраля текущего года.
* запрещенная в России организация
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ИСТОЧНИК KP.RU