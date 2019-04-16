Жительница Чувашии заставила заплатить насильника жизнью и теперь пойдет под суд

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-16T14:55:40+03:00

Вместе с женщиной перед законом ответит и ее знакомый, который помогал в ее мести

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Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - в этом обвиняют 39-летнюю женщину и ее 51-летнего знакомого. Все они жители Ядринского района Чувашии.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 февраля прошлого года фигурантку изнасиловал 38-летний мужчина.

Вместо того, чтобы пойти в полицию, женщина на следующий день вместе со своим знакомым нашли обидчика в его квартире города Ядрин. Парочка мстителей вывезла мужчину на машине в безлюдное место. Там его избили, а после задушили найденной на месте металлической проволокой и скрылись.

Первыми тревогу забили родственники убитого. Они обратились в полицию с заявлением об его исчезновении. По данному факту было возбуждено уголовное дело так, как не было объективных данных о том, что пропавший решил куда-либо уехать.

Его тело было обнаружено в апреле 2018 года после того как растаял снег. После этого подозреваемых быстро установили и задержали. Мужчина и ее знакомый были помещены под стражу.

- Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Верховный суд Чувашии для рассмотрения по существу, - сообщают в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU