Жительница Чувашии заставила заплатить насильника жизнью и теперь пойдет под суд
Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - в этом обвиняют 39-летнюю женщину и ее 51-летнего знакомого. Все они жители Ядринского района Чувашии.
Как следует из материалов уголовного дела, 16 февраля прошлого года фигурантку изнасиловал 38-летний мужчина.
Вместо того, чтобы пойти в полицию, женщина на следующий день вместе со своим знакомым нашли обидчика в его квартире города Ядрин. Парочка мстителей вывезла мужчину на машине в безлюдное место. Там его избили, а после задушили найденной на месте металлической проволокой и скрылись.
Первыми тревогу забили родственники убитого. Они обратились в полицию с заявлением об его исчезновении. По данному факту было возбуждено уголовное дело так, как не было объективных данных о том, что пропавший решил куда-либо уехать.
Его тело было обнаружено в апреле 2018 года после того как растаял снег. После этого подозреваемых быстро установили и задержали. Мужчина и ее знакомый были помещены под стражу.
- Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Верховный суд Чувашии для рассмотрения по существу, - сообщают в региональном СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU